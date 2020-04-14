РИАМО - 14 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех за поздравления с днем рождения и продемонстрировал самодельный подарок, которые ему вручили сыновья.

В день своего 50-летия Воробьев опубликовал видео в соцсети «ВКонтакте». В ролике губернатор признался, что ему было очень приятно услышать сегодня много теплых слов в свой адрес.

«Конечно, практически каждый ссылается на непростое время. Я хочу, во-первых, всех поблагодарить за отношение, за внимание к друг другу, ко мне в частности. Хочу пожелать, чтобы мы этот непростой этап преодолели», - сказал Воробьев.

Губернатор также показал самодельный российский триколор, который ему вручили сыновья перед началом нового рабочего дня.

«Это кусок трубы и флаг. Говорят: «Ты куда идешь, на работу?». Я говорю: «Да, на работу». «Вот тебе флаг, иди побеждай!». Поэтому я хочу пожелать каждому побед, удачи, здоровья», - заключил Воробьев.

Андрей Воробьев родился 14 апреля 1970 года. Он занял пост губернатора Московской области в 2012 году.