РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 апр. Со вторника оказание травматологической помощи жителям Люберец будет проходить по новому адресу, временные меры приняты в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Круглосуточный травмпункт в центральном поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы на Октябрьском проспекте, дом №116 вместе со специалистами временно переехал в другую поликлинику. Экстренную и неотложную травматологическую помощь люберчане смогут получить круглосуточно на базе поликлинического отделения №3 Люберецкой областной больницы по адресу: Люберцы, поселок ВУГИ, дом №26А, кабинет №5», - сказал главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

Он пояснил, что оказание помощи врачами-травматологами в травмпункте на Октябрьском проспекте приостановлено.

Задать вопросы можно по телефонам:8(495)554-75-42, 8(495)558-86-30.