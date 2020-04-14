РИАМО - 14 апр. Жителям столицы на телефоны начали поступить СМС с требованиями оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции и предложения по оформлению пропусков для поездок по городу за деньги, такие сообщения рассылают мошенники, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

«Данные сообщения не соответствуют действительности. Протоколы о нарушении режима самоизоляции могут составлять исключительно уполномоченные должностные лица, а цифровые пропуска оформляются бесплатно на портале mos.ru», —говорится в сообщении.

Также заявки на пропуска можно оставить по телефону единой справочной службы: +7 (495) 777-77-77.

Горожанам рекомендовали ориентироваться только на официальные источники информации по пропускам и штрафам. А также ни в коем случае не переводить деньги на неизвестные номера и счета. Кроме того, не нужно сообщать данные своей банковской карты и пароли из СМС незнакомым людям.

Жертв или свидетелей мошеннических действия просят сразу же позвонить в полицию: 02 (с мобильного – 102).

В Москве введен режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он будет действовать до конца апреля. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. А с 15 апреля для поездок на любом виде транспорта нужен будет цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.