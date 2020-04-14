РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Жители подмосковного Подольска смогут прочитать стихи о Великой Отечественной войне для поэтического онлайн-марафона «Живая память…», сообщается на сайте администрации округа.

В Год памяти и славы Дом культуры «Плещеево» Подольска запускает поэтический онлайн-марафон «Живая память…», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Стать участником марафона «Живая память…» может любой желающий независимо от возраста. Для этого нужно прочитать любимое стихотворение о Великой Отечественной войне на камеру своего мобильного телефона и отправить ролик на электронную почту ДК «Плещеево»: dkplesheevo@mail.ru. Видеозаписи будут опубликованы на страницах ДК «Плещеево» в Instagram, «ВКонтакте», а также на канале YouTube», - говорится в сообщении.

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