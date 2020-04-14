РИАМО - 14 апр. С 15 апреля на въездах в Москву, а также на территории столицы инспекторы ГИБДД начнут проверять цифровые пропуска на поездки у водителей и пассажиров автотранспорта, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Из-за этого на некоторых дорогах столицы могут возникнуть затруднения в движении. Граждан призвали заранее планировать время и маршрут своей поездки.

«Без крайней необходимости не покидайте жилище. Не забывайте заблаговременно оформлять цифровые пропуска», - говорится в сообщении.

В столичном главке МВД поблагодарили всех, кто относится с пониманием к сложившимся обстоятельствам.

В Москве действует режим самоизоляции, гражданам разрешается покидать жилище только по веской причине. С 15 апреля начнут действовать специальные цифровые пропуска для поездок на транспорте. Подать заявку на их получение можно уже сейчас.

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14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.