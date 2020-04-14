РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Дроны подольского предприятия «Съемка С Воздуха» могут привлечь к борьбе с коронавирусом, ранее предприятие получило грант от правительства региона в размере 2,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания представила свой беспилотный летающий аппарат (БЛА) на первых в России испытаниях дронов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Тесты провели на аэродроме Орловка в Тверской области. Пять ведущих российских производителей БЛА продемонстрировали возможности дронов по оповещению населения с помощью мегафона, распыления дезинфекционных средств и доставки контейнеров с пробами и лекарствами от больницы до лаборатории.

«Правительство Московской области поддерживает технологическое и инновационное развитие промышленности в регионе. Так, компания «Съемка С Воздуха» включена в перечень инновационных предприятий Подмосковья, а коллектив организации получил грант в размере 2,5 миллиона рублей от областного правительства в сфере науки, технологий, техники и инноваций. Судя по прошедшим испытаниям, предприятие эффективно воспользовалось полученными средствами», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Дроны отечественных разработчиков выполнили все поставленные задачи и получили высокие оценки от представителей МЧС, МВД и других структур, принимавших участие в испытаниях.