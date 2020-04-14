РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. Волонтеры Мытищинского колледжа осуществляют доставку продуктов нуждающимся округа на ежедневной основе, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Волонтеры Мытищинского колледжа ежедневно доставляют нуждающимся, многодетными семьям, малообеспеченным, пенсионерам, инвалидам и прочим людям, которые не могут выйти из дома, продовольственные наборы, выделенные по поручению главы округа Виктора Азарова», - говорится в сообщении.

Во всех муниципалитетах Подмосковья в данное время действуют команды волонтеров.

«В сложной ситуации, в которой мы оказались, сегодня особенно важно объяснить, помочь и поддержать тех, кто в этом больше всего нуждается. Во всех муниципалитетах Московской области есть такие дружные команды. Это говорит о нашей силе, о том, что мы можем вместе собраться и принимать разные вызовы», - отмечается в сообщении.