РИАМО - 14 апр. Порядка семи тысяч пациентов в Москве, у которых диагностировали коронавирус, проходят лечение у себя дома, они подписывают соглашение, по которому обязаны не выходить из квартир, сообщает оперштаб столицы.

Оставаться дома могут лишь те инфицированные, у которых болезнь протекает в легкой форме.

«В Москве уже на протяжении трех недель действует регламент, по которому пациенты с легкой формой заболевания могут проходить лечение от коронавируса на дому. Сейчас под медицинским наблюдением находится 7 тысяч таких пациентов», —сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что за все время в процессе лечения на дому полностью выздоровели уже около 500 человек.

При этом она подчеркнула, что у минимального количества пациентов, лечащихся дома, развиваются осложнения. На сегодняшний день госпитализировано не более 4% пациентов.

Те, кто лечатся дома, подписывают соглашение о том, что они должны оставаться дома в течение всего лечения. Им доступны дистанционные консультации. С помощью аудио или видео связь, медики анализируют состояние пациентов, выявляют симптомы ухудшения самочувствия и дают рекомендации.

За минувшие сутки в столице зафиксировали 1 489 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения в городе с начала распространения инфекции достигло 13 002.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.