РИАМО - 14 апр. В период самоизоляции учреждения культуры городского округа Воскресенск проводят дистанционные занятия и мастер-классы, присоединиться к которым может любой желающий, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На страничке Дворца культуры «Юбилейный» «ВКонтакте» регулярно проводятся не только культурно-познавательные, но и спортивные онлайн-занятия. Каждый может выбрать увлечение по душе, а также попробовать свои силы в новом необычном хобби», - говорится в сообщении.

Под руководством Екатерины Лазаревой (студия эстетического воспитания «Родничок») и Елены Ворожейкиной (студия «Английский язык») проходят интегрированные видеозанятия на русском и английском языках для самых маленьких «В стране геометрических фигур».

Для любителей спорта открытые видеоуроки проводит тренер по самбо и дзюдо Алексей Ивлев, занятия помогут сохранить тонус и отличное самочувствие, а мастер-класс по бальным танцам от руководителя студии спортивно-бального танца «Прометей» Леонида Гаранина научит пластичности.

Руководитель клуба «Ретро» и клуба «Активное долголетие» Анна Витбург проводит онлайн-уроки по вокалу, которые собирают участников самых разных возрастов.

Также в группе в соцсети еженедельно выкладываются записи отчетных концертов творческих коллективов ДК.