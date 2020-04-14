РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 апр. Флешмоб в поддержку врачей, которые борются с эпидемией коронавируса, провели в жилом комплексе «Арт» в подмосковном Красногорске, сообщила «РИАМО в Красногорске» участница флешмоба Александра Пить.

В течение нескольких минут вечером 13 апреля жители многоэтажных домов жилого комплекса включали и выключали свет. Завершилась акция апплодисментами врачам.

«Идея флешмоба - показать общность людей и благодарность всем, кто на передовой по борьбе с «короной», - сказала Пить.

Она добавила, что флешмоб проводился впервые, но его планируют повторять с большим размахом.

«Планируем провести сегодня (14 апреля - ред.) в 20:00. Но погода может внести коррективы», - пояснила Пить.