РИАМО - 14 апр. Всего в России провели свыше 1,4 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса у пациентов, сообщает Газета.ru.

«За минувшие сутки в стране проведены 66 тысяч тестов на Covid-19. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 133 тысяч человек», - отмечается в материале.

Также организовали наблюдение за россиянами, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, они заполнили анкеты, сейчас за их состоянием наблюдают медики по месту жительства.

Всего в стране было подтверждено 21 102 случая Covid-2019, которые выявили в 82 регионах. За весь период с начала распространения инфекции зафиксировано 170 летальных исходов, также полностью вылечились 1 694 человека.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.