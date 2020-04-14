РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. Во вторник в одном из домов на проспекте Юных Ленинцев в Подольске временно отключили воду из-за аварийных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с аварийными работами во вторник (14 апреля - ред.) временно отключено холодное водоснабжение потребителям по адресу: проспект Юных Ленинцев, дом №52», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.