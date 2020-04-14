РИАМО - 14 апр. Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, порядка 27% компаний в России намерены в ближайшие полгода сократить зарплаты своим сотрудникам, а еще 37% задумываются о сокращении персонала, пишет газета «Известия».
Согласно данным исследования рекрутингового сервиса hh.ru «Настроения работодателей», 23% опрошенных заявили, что в их фирме зарплаты уже уменьшили. Однако в большинстве компаний (62%) расходы на оплату труда на сегодня не менялись.
«На вопрос о том, планируется ли изменение зарплат сотрудников в ближайшие шесть месяцев, 27% представителей компаний ответили, что они уменьшатся. 9% респондентов в этом уверены («точно уменьшатся»), а 18% — сомневаются («скорее уменьшатся»)», - говорится в материале.
В то же время 30% работодателей рассчитывают сохранить уровень зарплат своих сотрудников. Также 5% фирм надеются даже увеличить жалования (уверен в этом только 1%). Остальные представители российского рынка труда затруднились с ответом.
Эти данные являются лишь предварительными, на самом деле ситуация может быть позитивнее. Все зависит от поддержки со стороны государства, полный набор которой до сих пор определяется.
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