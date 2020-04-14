РИАМО – 14 апр. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал россиянам хорошо высыпаться, избегать переедания и не пренебрегать спортивными упражнениями, сообщает Nation News.

Существует мнение, что во время сна организм почти не тратит энергию, накапливая жиры. Врач подчеркнул, что недосып может обернуться куда более серьезным проблемам с весом, чем малоподвижность. Улучшение качества сна позволит сохранить текущий вес.

«Есть много советов, как улучшить сон, но они общеизвестны. Например, подышать перед сном свежим воздухом, хотя бы постоять перед открытым окном. Должна быть удобная постель, отсутствовать световые и звуковые раздражители», – сказал Гинзбург.

По словам диетолога, нужно снижать количество потребляемого сахара, поскольку он стимулирует переедание. Человек пытается за счет потребления большого количества калорий понизить свой уровень тревожности.

«Надо просто понимать, что, сидя дома, Вы неизбежно будете есть больше. <…> Все зависит от наших животных инстинктов. <...> Мы либо перемещаемся в поисках пищи, либо, если пища найдена, мы ее едим. <…> Поскольку пищи действительно полно, аппетит постоянно повышается», — пояснил Гинзбург.

Лучшим способом расслабления, по мнению врача, будет принять ванну с ароматическими свечами либо устроить душ воротниковой зоны. При этом не стоит недооценивать роль физических нагрузок.

«Речь не идет о тренировках в привычном понимании этого слова, а скорее о тонизирующих движениях. Это может быть ходьба на месте, махи руками, наклоны туловища или пятиминутный танец. Есть много разных вариантов. Специального комплекса не существует, здесь нужно ориентироваться на самоощущения», — резюмировал Гинзбург.

До конца апреля жителям Москвы, Подмосковья и ряда других регионов страны рекомендовано соблюдать режим домашней самоизоляции с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.

Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

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