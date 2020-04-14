РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 апр. Во вторник молодежный центр СП «Кругозор» МБУ МЦ «Маяк» городского округа Мытищи проведет творческие занятия в онлайн-формате в своих аккаунтах в соцсетях, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра.

«Дорогие друзья, мы напоминаем, что всем нужно оставаться дома, а для того, чтобы вам не было мучительно скучно, специалисты по работе с молодежью ведут online-занятия! Итак, во вторник (14 апреля) в 14:00 пройдет мастер-класс «Разживка цветов», в 14:30 состоится занятие по вязанию броши, часть 2 «Вязание листочков», а в 15:00 смотрим упражнения по сценической речи», - говорится в сообщении.

Занятия можно посетить на страницах соцсетей молодежного центра СП «Кругозор», МБУ МЦ «Маяк».