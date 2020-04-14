РИАМО – 14 апр. По состоянию на вторник рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару и евро, одной из причин роста российской валюты называют рост стоимости нефти, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Стоимость американской валюты снизилась до 73,3 рубля, стоимость европейской — до 80,1 рубля. Акции крупнейших российских компаний преимущественно торгуются в плюсе», – говорится в материале.

Официальный курс валют, установленный Центробанком на вторник: доллар торгуется по 73,7 рубля, а евро – по 80,7 рубля. Цель по инфляции составляет 4%.

Причиной укрепления рубля может являться рост стоимости нефти. Июньские фьючерсы Brent подорожали во вторник до 31,84 доллара за баррель, что обусловлено новой сделкой ОПЕК+ по сдерживанию нефтедобычи.

Договоренность ОПЕК+ стала результатом переговоров крупнейших экспортеров нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию. Страны-экспортеры условились сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки. Постепенно этот показатель должен дойти до отметки в 6 миллионов баррелей.

На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Страны обсудили стабилизацию цен на нефтяном рынке после переговоров ОПЕК+, ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире и вопросы двустороннего сотрудничества.