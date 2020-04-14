РИАМО - 14 апр. В Балашихе стартовал конкурс культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» на лучшее фото разрисованных яиц и выпеченных куличей к Пасхе среди пользователей Instagram, итоги объявят после 18 апреля, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

Конкурс разрисованных яиц и выпеченных куличей в Instagram «Сидим дома, не скучаем, с Пасхой Светлой поздравляем!» проходит с 13 по 19 апреля.

«В конкурсе могут принимать все желающие без возрастных ограничений. Для этого надо выложить фотографию по теме «Разрисованные яйца или выпеченные куличи» в социальной сети Instagram с хештегом #ПАСХА_ПВ с отметкой страницы @podmoskovniye_vechera. В описании фотографии указать ФИО участника и название работы», – говорится в сообщении.

Итоги будут подведены после 18 апреля.

«Ждем ваших работ!», – отмечается в материале.