РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 апр. В подмосковном Щелкове принято решение об установке знаков, запрещающих остановку грузовых транспортных средств на улице Буровая, с 10 мая остановка грузовых автомобилей там запрещена, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Соответствующие знаки установлены на участке от железнодорожного переезда до дома №21», - говорится в сообщении.

Ограничение связано с обеспечением безопасности дорожного движения и сохранности дорожного покрытия.