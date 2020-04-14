РИАМО - 14 апр. В этом году услуги связи в России могут подорожать более чем на 20%, поскольку абоненты ради экономии могут перейти на более дешевые тарифы или отказаться от домашнего интернета в пользу мобильного, пишет во вторник газета «Коммерсант».

«По результатам опроса топ-менеджеров компаний телекоммуникационного сектора, проведенного с 30 марта по 6 апреля в 15 городах России, 38% респондентов уверены, что стоимость связи вырастет на 10-15%, а 24% уверены в повышении более чем на 20%», - говорится в статье.

В данном опросе приняли участие 114 руководителей компаний и организаций, кроме федеральных операторов сотовой связи. 84% респондентов уверены, что стоимость услуг связи в целом вырастет, а 13% допускают, что цены могут остаться без изменений.

Представитель «Ростелекома» уточнил, что конкуренция среди операторов связи в стране очень высока, а сами компании зависят от платежеспособного спроса, на который влияет текущая ситуация. Он также подчеркнул, что пока прогнозы делать рано.

Генеральный директор провайдера «Комфортел» Дмитрий Петров отметил, что выросший из-за режима самоизоляции трафик (от 30% до 50%) негативно влияет на экономические показатели операторов домашнего интернета.

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