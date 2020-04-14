РИАМО - 14 апр. За минувшие сутки из больницы в Коммунарке, где лечат коронавирусных больных, выписали 86 человек, при этом поступил 51 новый пациент, сообщил главврач Московской городской больницы №40 Денис Проценко.

«Состоит на лечении 491. Из них: с диагнозом внебольничная пневмония 489, Covid подтвержденных 292», - написал Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

При этом, по его словам, на данный момент в отделении реанимации и интенсивной терапии находится 39 человек, в том числе 19 на аппаратах искусственной вентиляции легких.

По России насчитывается 18 328 случаев заражения коронавирусом, при этом по Москве число случаев заражения превысило 11 тысяч.

До 1 мая в Москве действует режим самоизоляции с целью снижения распространения коронавируса. С 13 апреля в столице вводится пропускной режим для поездок.

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14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.