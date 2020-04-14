РИАМО - 14 апр. В Москве за прошлые сутки выявили 1489 новых случаев коронавируса, из которых 85% заразившихся человек в возрасте младше 65 лет, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

«Среди новых заболевших: 44,5% — от 18 до 45 лет; 36,5% — от 46 до 65 лет; 9% — от 66 до 80 лет; 5% — старше 80 лет; 5% — дети», - говорится в сообщении.

Заразившиеся пациенты и контактировавшие с ними находятся под медицинским наблюдением.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 13 002 человек с подтвержденным коронавирусом.

До 1 мая все москвичи независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Эти меры ввели для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Всего в стране было подтверждено 21 102 случая Covid-2019, которые выявили в 82 регионах. За весь период с начала распространения инфекции зафиксировано 170 летальных исходов, также полностью вылечились 1694 человека.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.