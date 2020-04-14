РИАМО - 14 апр. В Сергиево-Посадском городском округе объявили аукцион по продаже нежилого помещения, заявки на участие принимаются до 19 мая, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Аукцион проходит в электронной форме. Комитет по конкурентной политике Подмосковья проводит земельно-имущественные торги онлайн в обычном режиме. Решение о проведении аукциона комитет принял совместно с администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

«Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения площадью 188,6 квадратных метров, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 234, корпус 6, помещение 1», – отмечается в материале.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 19 мая текущего года на электронной площадке торгов «РТС-тендер» по адресу: www.rts-tender.ru. (№ процедуры 30205).

Электронные торги обеспечивают открытость, доступность для участия в них граждан как при подаче заявки, так и при непосредственном участии в самих торгах.