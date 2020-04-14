РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 апр. В Подольске сотрудники полиции совместно с председателем общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым приняли участие в акции добра и подарили детям наборы для творчества, а также доставили продукты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Подольску совместно с Поповым приняли участие в благотворительной акции и помогли семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Попов и полицейские посетили семьи, подарили детям наборы для творчества, краски, кисти и канцелярские принадлежности, а также осуществили доставку продуктовых наборов, предоставленных администрацией городского округа», - говорится в сообщении.

Стражи порядка напомнили гражданам о том, что в период самоизоляции необходимо защитить пожилых родственников и не оставлять без внимания детей, а также придерживаться главного правила, чтобы обезопасить себя и своих близких от коронавирусной инфекции – оставаться дома. Родители и дети поблагодарили гостей и пообещали показать своим примером, что можно с пользой провести время в условиях самоизоляции.