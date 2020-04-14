РИАМО - 14 апр. Дополнительные помещения, в которых смогут отдыхать около 100 врачей, построили в московской больнице №52, сообщает РИА Новости.

Также в больнице построили столовую вместимостью 120 человек.

«Стройка завершилась в рекордные сроки. На подготовку площадки для строительства потребовалось три дня, еще 12 дней занял монтаж конструкций», - отметила генеральный директор Capital Group Валентина Становова.

Все работы длились около трех недель и завершились раньше срока. Новые объекты построены из быстровозводимых конструкций.

Московская больница №52, как и многие в столице, была перепрофилирована для лечения коронавирусных больных.

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случаев коронавируса в 51 регионе. Из них 1489 в Москве.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.