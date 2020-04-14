РИАМО - 14 апр. В рамках всероссийской акции «Мы вместе» свыше 12 тысяч жителей Москвы зарегистрировались на портале мывместе.мосволонтер.рф, став волонтерами проекта, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы.

Акцию проводят, чтобы помочь пожилым людям, многодетным семьям и всем тем, кому требуется особая поддержка во время режима самоизоляции. Заявки от них принимаются по номеру горячей линии: 8-800-200-34-11.

«Добровольцы покупают и доставляют продукты, лекарства, предметы первой необходимости. С обращениями работают два оперативных колл-центра, которые уже приняли 55 тысяч звонков», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Она добавила, что некоторые звонят, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, кто-то – чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться.

По ее словам, за сутки поступает около 650 заявок, и на данный момент обработано, то есть доставлено москвичам, больше 11 тысяч заказов.

В России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, из них 11 513 заболевших в Москве.

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Текстовая трансляция

14 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 2774 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1489 заболевших, в Подмосковье - 460.

- За три дня в Москве были оштрафованы 92 магазина за отсутствие разметки для дистанции покупателей.

- Еще 24 стационара в Москве перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусом. Дополнительно появится 21 тысяча коек.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Среди умерших — пациенты от 29 до 80 лет.