РИАМО - 14 апр. В столице полицейские задержали лжеврача из Подмосковья, подозреваемого в попытке мошенничества в отношении пенсионерки, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В ходе проверки полицейские выяснили, что пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и представился главным врачом поликлиники. Он сообщил, что у женщины обнаружено серьезное заболевание, а в случае отказа от лечения ее может парализовать», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Почувствовав, что пожилая женщина сильно испугалась, мошенник предложил купить необходимое для лечения лекарство, цена которого превышала 500 тысяч рублей. Пенсионерка сняла в банке деньги, а затем договорилась о встрече с курьером на Митинской улице.

В момент передачи денег подозреваемый в мошенничестве был задержан. Им оказался ранее судимый житель Подмосковья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьями 30 и 159 УК РФ. В отношении мужчины избрана мера пресечения - заключение под стражу.

Сейчас полицейские проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности мошенника.