РИАМО - 14 апр. Победителем проекта «Музыка в метро» стал участник прошлых четырех сезонов Павел Пикалов, участие в голосовании за лучшего артиста приняли около 20 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



С 27 марта по 12 апреля в социальной сети «ВКонтакте» проходило голосование за лучшего артиста проекта «Музыка в метро». В голосовании приняли участие около 20 тысяч человек, им предлагалось проголосовать за одного из 16 музыкантов.



«Лучшим артистом проекта «Музыка в метро» стал Павел Пикалов — участник прошлых четырех сезонов, сейчас он проходит отбор и в следующий. За время существования проекта музыкант выступил на разных его площадках больше 400 раз», - говорится в сообщении.



Церемония награждения пройдет на живых прослушиваниях «Музыки в метро» следующего сезона. Пикалов сможет выступить на большой сцене одного из проектов Московского продюсерского центра в этом году.



В Москве продолжается прием заявок от артистов на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро». Члены экспертного жюри выберут артистов, которые смогут выступить на специальных площадках в столичной подземки.



Отбор музыкантов пройдет в несколько этапов: эксперты оценят качество материала, во время живых прослушиваний — технику и качество исполнения, а также визуальную подачу.