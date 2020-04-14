РИАМО - 14 апр. Подмосковные полицейские задержали двоих мужчин в возрасте 33 и 34 лет, которые подозреваются в незаконном культивировании конопли в домашних условиях, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проверки полученной оперативной информации установлено, что злоумышленники организовали лабораторию для выращивания наркосодержащих растений в специально арендованном доме в деревне Жабкино», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что мужчины приобрели тепловые лампы, вентиляторы, удобрения и специальное оборудование для создания парника.

По ее словам, полицейские в результате обыска жилища в парнике обнаружили и изъяли 56 кустов растений с корневой системой. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотикосодержащими растениями – коноплей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.