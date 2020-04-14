РИАМО - 14 апр. В столице свыше 6 тысяч людей, у которых подтвержден коронавирус, находятся на домашнем лечении, число случаев ухудшения их состояния минимально, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Уже 23 марта, то есть три недели назад, когда эпидемиологическая ситуация была более благоприятной (новых случаев заболевания 23 марта – всего 71), начал действовать регламент лечения на дому. В первую неделю он работал в тестовом режиме», — говорится в сообщении.

По регламенту, врачи скорой помощи должны при осмотре пациента оценить его состояние и определить принадлежность к группам риска. После этого принимается решение – оставить на дому или госпитализировать. Те, кто остался на домашнем лечении, получают удаленные консультации врачей через центр телемедицины. Консультации проходят круглосуточно.

Пациенты также подписывают согласие о том, что они не должны выходить из дома и обязаны соблюдать предписания.

В случае ухудшения состояния пациента обязательно госпитализируют.

За весь период в Москве выявили 11 513 случаев коронавируса.

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13 АПРЕЛЯ

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