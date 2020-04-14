РИАМО - 14 апр. В лесополосе рядом с железнодорожной платформой Аникеевка обнаружили противотанковую мину времен Великой Отечественной войны, на месте обнаружения выставлена охрана, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.



«В 15:54 13 марта от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ (противотанковая мина) по адресу: городской округ Красногорск, рабочий поселок Нахабино, платформа Аникеевка, лесополоса. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - отмечается в материале.



На месте обнаружения выставлена охрана силами Красногорского ОМВД. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ.