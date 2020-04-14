РИАМО - 14 апр. Столичные библиотеки запускают новые просветительские и развлекательные онлайн-проекты, лекции о психологии, подкасты о культуре, мастер-классы и литературные обзоры будут доступны на страницах в соцсетях и на сайтах читален, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-проекты библиотек департамента культуры Москвы - это различные просветительские и развлекательные мероприятия, посвященные психологии, истории, литературе и путешествиям.

«Например, горожанам предлагают познакомиться с книжными новинками, узнать правила поведения в интернете и совершить виртуальные туры по древним городам России, научиться создавать картины из шерсти. Отличительная особенность в том, что материалы появляются с определенной периодичностью на сайтах читален или на их страницах в соцсетях», — сказал представитель пресс-службы Московской дирекции по развитию культурных центров департамента культуры столицы.

В рамках онлайн-проектов москвичи смогут послушать лекции, посмотреть мастер-классы и экскурсии, почитать познавательные статьи и многое другое. Все видеоматериалы будут доступны на сайтах библиотек и на их страницах в социальных сетях после публикации, кроме онлайн-проектов в Instagram. После трансляции видео будет доступно 24 часа.

Более того, участники онлайн-проектов узнают новости науки и посмотрят юмористические книжные обзоры, послушают советы экспертов и познакомятся с творчеством Стивена Кинга, а также научатся цифровому этикету и смогут отправиться в виртуальный тур по древним городам России.