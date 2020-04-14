РИАМО - 14 апр. Женщины с детьми дошкольного возраста могут принять участие в бесплатном проекте «Мама онлайн», который запустил центр развития карьеры «Техноград», участницы узнают о новых источниках дохода и научатся распределять время, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице запустили новый бесплатный проект «Мама онлайн». Его организатором выступил центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Первое занятие состоится 14 апреля в 12:00», - говорится в сообщении.

Поучаствовать в проекте смогут женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, которых познакомят с интересующими профессиями. Эксперты в режиме онлайн расскажут о новых источниках дохода и научат распределять время между уходом за ребенком и саморазвитием.

Серия вебинаров нового бесплатного проекта «Мама онлайн» пройдет на интерактивной платформе «Техноград». Так, сертифицированный эксперт-разработчик программ личностного роста Валерия Меркулова в первом блоке расскажет участницам о принципах тайм-менеджмента для ведения домашних дел и саморазвития. В этой же части международный бизнес-тренер, коуч и карьерный консультант Евгения Фокина в рамках трансформационной игры научит выявлять внутренние психологические проблемы и сохранять баланс.

Второй блок будет посвящен онлайн-профессиям, а также способам обучения и поиску работы. Слушательницам об этом расскажут карьерные коучи Светлана Пороскова, Инэсса Головина и Оксана Бендюкова.

В третьей части проекта участниц ожидает прямое общение с работодателями и карьерными консультантами. Кроме того, здесь же специалисты поделятся советами, чем можно увлечь детей, пока мама занимается саморазвитием и переобучением.

«Первые четыре занятия пройдут в режиме онлайн. Следующие мероприятия могут быть переведены в офлайн-формат и пройти на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград». Больше о проекте можно узнать в специальном разделе на сайте. Также там открыта регистрация для участия в ближайших вебинарах», - добавляется в материале.

«Техноград» — уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Проект курирует департамент предпринимательства и инновационного развития города. Центр развития карьеры является одним из направлений деятельности «Технограда». Его специалисты помогают в поиске профессий в соответствии с индивидуальными особенностями соискателей и в карьерном планировании.