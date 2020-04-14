РИАМО - 14 апр. Некоторые вестибюли 20 станций метро и Московского центрального кольца закрыли во вторник из-за низкого пассажиропотока, это наименее востребованные станции, при этом станции продолжают работать – на них можно будет попасть через другие вестибюли, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Московский метрополитен временно закроет отдельные входы и выходы на двадцати станциях с минимальной нагрузкой. Например, в этом списке отдельные вестибюли «Черкизовской» и станции «Площадь Гагарина» МЦК – через каждый из них заходят в среднем менее 15 человек в час», — говорится в сообщении.

Ранее через эти вестибюли проходили более чем 1,3 тысячи человек в день. Сейчас пассажиропоток снизился ниже 200.

Рядом с этими вестибюлями также нет большого количества социально значимых объектов.

При необходимости вестибюли снова откроют.

Сейчас поезда курсируют в метро по графику рабочего дня, хотя число пассажиров снизилось более чем на 80%. Благодаря этому пассажиры могут соблюдать социальную дистанцию.

Со вторника закрыты выходы 2 и 3 станции «Черкизовская» Сокольнической линии, выход 2 со станции «Площадь Гагарина» МЦК, выход 7 со станции «Косино» Некрасовской линии, выход 1 со станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии, выход 1 со станции «Пионерская» Филевской ветки, выход 1 со станции «Румянцево» Сокольнической ветки, выход 4 с «Выставочной» Филевской ветки, выход 1 с «Озерной» Солнцевской линии, выход 1 со станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии, выход 1 с «Боровского шоссе» Солнцевской ветки.

Кроме того, закрыли выходы 1 с «Багратионовской» и со станции «Филевский парк» Филевской линии, выходы 4 и 5 с «Рассказовки» Солнцевской ветки, выходы 6 и 7 с «Савеловской» Большой кольцевой линии, выход 6 с «Международной» Филевской линии, выход 2 с «Мичуринского проспекта» Солнцевской линии, выход 1 с «Алма-Атинской» Замоскворецкой ветки, выходы 1 и 2 со станции «Говорово» Солнцевской линии, выход 1 со станции «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии, выход 1 со станции «Кунцевская» Филевской ветки.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Главные новости дня в карточках

- Воробьев рассказал, как борьба с коронавирусом изменила людей



- Бесплатный доступ к московским парковкам медики получат автоматически. Списки врачей и медперсонала уже передали в департамент транспорта.

- В Москве оформили свыше 1,8 млн цифровых пропусков. Несмотря на кибератаки, 70% полученных пропусков оформили на портале mos.ru.

- Россияне пока не смогут сдавать экзамены на водительские права. Насколько затянется пауза, еще неизвестно.

- Рассказываем все нюансы получения московского электронного пропуска в понятной инфографике

Как в Москве получить цифровой пропуск для поездки Как москвичам получить электронный пропуск и для каких целей его можно использовать, читайте в инфографике РИАМО.

- Восемь человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Москве. У всех граждан отсутствовали основания для нахождения на улице.

- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.

- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.

- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.