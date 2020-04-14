РИАМО - 14 апр. Во вторник в Подмосковье и столице ожидается облачная погода, временами могут пройти дожди, воздух прогреется до 13 градусов тепла, атмосферное давление упадет и будет на 10 единиц меньше нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде ожидается временами дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 9-11, по области - 8-13 градусов. Ветер западный, 7-12 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление продолжит падать и в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормы. Относительная влажность воздуха - около 60%.

Такая погода может стать некомфортной для метеозависимых людей. Одним из самых неблагоприятных факторов станет низкое атмосферное давление, которое может вызвать ухудшение самочувствия, головные боли и головокружение.

Уменьшить негативное влияние помогут правильно организованный режим труда и отдыха и прием предписанных врачом лекарственных препаратов.