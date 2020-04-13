РИАМО - 13 апр. Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере проводит конкурс «УМНИК – Цифровой Нефтегаз», направленный на поддержку проектов по цифровой трансформации российской и нефтегазовой отрасли, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Конкурс проводится по различным направлениям - искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальностей, новые производственные технологии, интернет вещей. А также робототехника и сенсорика, технология связи 5G, спутниковая связь, системы распределенного реестра, квантовые вычисления, квантовые коммуникации, квантовая сенсорика и метрология.

«Московская область исторически является одним из главных научных центров России. В регионе работает комплекс региональных программ поддержки научной деятельности – это гранты губернатора, соципотека для ученых, работает совместная с федеральной программой, программа финансирования наукоградов», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты, молодые ученые, инноваторы, предприниматели и сотрудники высокотехнологичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Авторы лучших проектов получат грант в 500 тысяч рублей.

В прошлом году восемь молодых ученых из Подмосковья стали победителями конкурсов на право получения грантов Президента РФ.