РИАМО - 13 апр. В Красногорске проведут проверку по информации о том, что годовалая девочка отправилась средством для чистки труб, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Из сообщения средств массовой информации следует, что ребенка доставили на автомобиле скорой медицинской помощи из города Красногорска в одну из Московских больниц с химическим ожогом рота и глотки, а также отравление средством для чистки труб», — отмечается в материале.

По предварительным данным, девочка пошла в ванную, забралась в шкаф и прокусила бутылку с химической жидкостью.

По факту отравления выполняются проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.