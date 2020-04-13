РИАМО - 13 апр. Для желающих поучаствовать в форуме «Таврида» открылась регистрация на сайте tavrida.art, точные даты проведения мероприятия пока не определены из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам молодежи.

«На сайте потенциальные участники могут узнать актуальную информацию о новом формате творческих антишкол, заполнить анкету и подать заявку на участие в форуме», — отмечается в материале.

Участниками проекта могут стать студенты, аспиранты, преподаватели, эксперты, специалисты, сотрудники и руководители профильных организаций, молодые деятели искусства. У участков должно быть гражданство РФ, либо они могут быть русскоговорящими представителями иностранных государств.

Подать заявку на форум могут молодые люди от 18 до 35 лет, для этого нужно зарегистрироваться и выбрать одну творческую антишколу. После чего необходимо прикрепить портфолио и видео визитку, которые соответствуют требованиям, указанным на сайте.

Если претендент получит отказ от первой антишколы, то он может подать заявку в другую.

В этом году преобразуется волонтерский корпус, он станет программой в области организации событийных мероприятий. Те, кто пройдут отбор на эту программу, станут координаторами и будут принимать участие в организации трех антишкол на форуме.

Координаторами могут стать молодые люди от 20 до 30 лет, волонтеры, организаторы или участники фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» 2019 года. Также принять участие в программе могут студенты и выпускники высших учебных заведений по специальностям «Сервис и туризм», «Социально-культурная программа», «Педагогика», «Психология» «Организация работы с молодежью», «Политология» и другим.

Претендентам в программу нужно также зарегистрироваться, описать свой профессиональный опыт и выполнить тест, который определит компетенции, после чего пройти обучение в онлайн-университете.