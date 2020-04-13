РИАМО - 13 апр. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии получают право составлять административные протоколы о нарушениях режима чрезвычайной ситуации, сообщает Газета.ru.

«Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц органов управления, <...> имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП», — отмечается в документе.

Указ наделяет полномочиями составлять административные протоколы должностных лиц полиции, МЧС и Росгвардии, начальников структурного подразделения Минпромторга России, сотрудников ведомственной охраны Росжелдора, председателей комиссий по ЧС «Роскосмоса» и «Росатома», руководителей органов местного самоуправления.

Статьей 20.6.1 КоАП России предусмотрены штрафы в размере от 30 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч — для должностных лиц. Для предпринимателей штраф составит 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-300 тысяч рублей.

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