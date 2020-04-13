РИАМО - 13 апр. Домодедовские таможенники совместно с полицией обнаружили в частном доме в Ленинском округе ферму по выращиванию марихуаны, задержаны двое подозреваемых, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

«Всего в помещениях оперативники обнаружили 56 кустов марихуаны и около 100 граммов готовой продукции. Посев и уход за растениями, а также сбыт наркотиков организовали двое уроженцев Москвы», — говорится в сообщении.

На двух этажах трехэтажного жилого дома злоумышленники оборудовали парники с особым температурным и световым режимом.

Правонарушители задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ, по которой предусмотрено лишение свободы на срок до восьми лет.