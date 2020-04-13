РИАМО - 13 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что кабмин вводит меры поддержки экономики, ориентируясь на ситуацию с распространением коронавируса и с возникшим кризисом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Песков ответил на вопрос о том, по какой причине правительство не компенсирует заработную плату россиянам. Пресс-секретарь президента сказал, что кабмин вводит только те меры, которые считает целесообразными.

«Мы говорим о том, что ситуация мониторится и формулируются варианты продолжения и принятия новых мер. Сейчас набор такой, который уже хорошо известен», - сказал Песков.

Он добавил, что в дальнейшем будет понятно, какие еще меры необходимо ввести в дополнение к существующим.

По словам Пескова, каждое государство само решает, какие меры ему необходимы, исходя из уровня экономики, будущих планов развития и ситуации с «коронавирусным» кризисом.

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