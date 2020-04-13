РИАМО - 13 апр. Значительная часть подмосковных предприятий приостановила работу в понедельник из-за распространения коронавируса и введения в связи с этим дополнительных ограничительных мер, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

На неделю в Подмосковье закрылись все стройки, за исключением тех, где возводятся объекты медицинского назначения, работ непрерывного цикла, связанных со строительством транспортной инфраструктуры и воздвижение объектов в рамках нацпроектов. Также продолжают работы по строительству сельскохозяйственных объектов.

«Одна из ключевых задач для руководителей организаций – забота о здоровье сотрудников, которые вынуждены трудиться в это непростое время. Кроме того, руководителям работающих предприятий необходимо заполнить декларацию, а каждый сотрудник должен самостоятельно оформить пропуск», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В регионе перестали работать дома быта, салоны красоты (даже те, у которых есть медицинская лицензия). Также приостановлена работа каршеринга и такси за исключением перевозчиков, имеющих лицензию деятельность в Москве и Московской области. Кроме того, перестают работать все предприятия и организация.

Работу продолжат медицинские объекты (за исключением частных стоматологий, там работают только бригады для оказания неотложной помощи), аптеки, продуктовые магазины и товары первой необходимости.

Также не закрыты организации, обеспечивающие обороноспособность страны, защиту лесов, функционирование сельского хозяйства, а также являющихся объектами критически важной инфраструктуры. Шиномонтажи и автосервисы могут проводить только неотложные аварийные работы.

Товары не первой необходимости можно купить дистанционно. Режим обязательной самоизоляции будет действовать в Московском регионе до 1 мая. с 15 апреля для передвижения по территории Подмосковья и Москвы нужно будет иметь цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

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