РИАМО - 13 апр. Значительная часть подмосковных предприятий приостановила работу в понедельник из-за распространения коронавируса и введения в связи с этим дополнительных ограничительных мер, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
На неделю в Подмосковье закрылись все стройки, за исключением тех, где возводятся объекты медицинского назначения, работ непрерывного цикла, связанных со строительством транспортной инфраструктуры и воздвижение объектов в рамках нацпроектов. Также продолжают работы по строительству сельскохозяйственных объектов.
«Одна из ключевых задач для руководителей организаций – забота о здоровье сотрудников, которые вынуждены трудиться в это непростое время. Кроме того, руководителям работающих предприятий необходимо заполнить декларацию, а каждый сотрудник должен самостоятельно оформить пропуск», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
В регионе перестали работать дома быта, салоны красоты (даже те, у которых есть медицинская лицензия). Также приостановлена работа каршеринга и такси за исключением перевозчиков, имеющих лицензию деятельность в Москве и Московской области. Кроме того, перестают работать все предприятия и организация.
Работу продолжат медицинские объекты (за исключением частных стоматологий, там работают только бригады для оказания неотложной помощи), аптеки, продуктовые магазины и товары первой необходимости.
Также не закрыты организации, обеспечивающие обороноспособность страны, защиту лесов, функционирование сельского хозяйства, а также являющихся объектами критически важной инфраструктуры. Шиномонтажи и автосервисы могут проводить только неотложные аварийные работы.
Товары не первой необходимости можно купить дистанционно. Режим обязательной самоизоляции будет действовать в Московском регионе до 1 мая. с 15 апреля для передвижения по территории Подмосковья и Москвы нужно будет иметь цифровой пропуск.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
13 АПРЕЛЯ
- Воробьев рассказал, как борьба с коронавирусом изменила людей
- Бесплатный доступ к московским парковкам медики получат автоматически. Списки врачей и медперсонала уже передали в департамент транспорта.
- В Москве оформили свыше 1,8 млн цифровых пропусков. Несмотря на кибератаки, 70% полученных пропусков оформили на портале mos.ru.
- Россияне пока не смогут сдавать экзамены на водительские права. Насколько затянется пауза, еще неизвестно.
- Рассказываем все нюансы получения московского элеткронного пропуска в понятной инфографике
- Восемь человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Москве. У всех граждан отсутствовали основания для нахождения на улице.
- В Москве выдали уже около 900 тысяч электронных пропусков для поездок по городу, они начнут действовать с 15 апреля.
- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Граждане, подделавшие пропуска для передвижения по Москве, будут попадать под уголовную статью. Фальшивый пропуск легко распознается при проверке сотрудниками полиции и другими контролирующими органами.
- Столичные таксисты будут проверять наличие спецпропусков у пассажиров. Нести ответственность за предоставленные пассажирами данные водители не будут.
- Посещение храмов Московской епархии ограничено с 13 до 19 апреля, в частности, в храмах отменили мероприятия с большим количеством людей и на время запретили гражданам посещать территории и здания религиозных объектов.
- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.
- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.
- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.
- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.
- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.
- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии