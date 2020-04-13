РИАМО - 13 апр. Российская телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео своего «купания» в ванне с лапшой быстрого приготовления, сообщает Газета.ru.

Среди звезд стал популярен провокационный сетевой челлендж. Участнику необходимо выполнить некое сложное задание и выложить подтверждение в интернет. Бузова приняла вызов от видеоблогера Гусейна Госанова и искупалась в ванне с лапшой, а после попробовала ее на вкус.

«Мы их не посолили, и было адски невкусно», — отметила Бузова.

Также она пообещала своим фанатам пойти в спортзал, чтобы скинуть съеденные калории.