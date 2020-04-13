РИАМО - 13 апр. Компания Apple хочет сделать дизайн нового iPhone похожим на последний iPad, сообщает Газета.ru.

«Четыре новые модели телефонов будут поддерживать 5G. Также для смартфонов появится два новых аксессуара», - отмечается в материале.

Планируется, что у новых моделей iPhone будет не изогнутый дисплей, а плоские края из нержавеющей стали, как у iPad Pro, представленного в 2018 году.

Кроме того, компания Apple работает над уменьшенной и более бюджетной версией динамика HomePod. Также пользователям презентуют Apple Tags для отслеживания личных предметов, в том числе ключей и кошельков.