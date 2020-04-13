РИАМО - 13 апр. Производственное объединение «Технокомплект», которое является резидентом ОЭЗ «Дубна», наладило серийный выпуск щитов постоянного тока с номинальным током до 1,6 тысячи ампер, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Для выпуска таких щитов применяются комплектующие собственной разработки: контроллеры и комплексы мониторинга систем оперативного постоянного тока с интеллектуальными алгоритмами. Уровень локализации производства составляет порядка 85%.

«В рамках реализации проекта компанией был привлечен заем Фонда развития промышленности РФ в размере 110 миллионов рублей. Общий объем инвестиций в проект составил 220 миллионов рублей. На предприятии создано 11 новых рабочих мест», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, основными заказчиками продукции резидента ОЭЗ «Дубна» выступят предприятия ПАО «Россети», другие крупные компании России, не менее 10% изделий пойдет на экспорт.

Генеральный директор ЗАО «МПОТК «Технокомплект» Сергей Колгин отметил, что благодаря займу Фонда развития промышленности предприятие было оснащено современным оборудованием, было разработано и выпущено серийное производство щитов постоянного тока с применением отечественной компонентной базы. Новая продукция востребована на рынке и заслуженно положительно оценивается потребителями.

Щиты постоянного тока применяются на электрических станциях и подстанциях для ввода и распределения электроэнергии. Встроенные в щиты комплексы мониторинга тока измеряют различные параметры и автоматически передают информацию в пункт управления.

Продукция компании прошла аттестационные испытания, получила положительное заключение о соответствии техническим требованиям и рекомендации для применения на объектах дочерних предприятий ПАО «Россети» – оператора энергетических сетей России и одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.