РИАМО - 13 апр. Оформить инвалидность в бюро медико-социальной экспертизы по Московской области до 1 октября можно будет без личного присутствия, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства социального развития.

Кроме того, инвалидность будет автоматически продлятся на шесть месяцев для тех, кто ранее ее уже оформил.

«В Московской области проживает более 400 тысяч инвалидов, для которых предусмотрен широкий перечень мер социальной поддержки. Отмечу, что временный порядок оформления инвалидности без посещения бюро медико-социальной экспертизы распространяется как на взрослых, так и на детей-инвалидов», – заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Уточнить информацию по возникающим вопросам можно по телефону горячей линии Главного бюро медико-социальной экспертизы Московской области: 8-499-152-05-60. Вся актуальная информация об изменениях в организации работы бюро регулярно обновляется на сайте.

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