РИАМО - 13 апр. Член профильного комитета Мособлдумы Евгений Аксаков рассказал, что для осмотра пациентов онлайн во время пандемии коронавируса, необходимо принять закон на федеральном уровне, он объяснил, как это скажется на работе медицинских учреждений Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Сегодня хочется коснуться такого важного направления оказания медицинской помощи, как телемедицина. Данный инструмент необходимо использовать, особенно когда нагрузка на врачей с каждым днем увеличивается», - сказал Аксаков.

Он добавил, что сейчас в Государственной думе на рассмотрении находится проект федерального закона, которым предполагается дополнить 323-ФЗ новой статьей об особенностях оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Согласно этому законопроекту, правительству России предоставят право устанавливать иные особенности и порядки оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий. Например, могут разрешить осмотр пациентов во время эпидемий онлайн.

Сейчас использование телемедицинских технологий возможно только после очного приема врача, они не должны применяться для постановки пациенту первичного диагноза и назначения лечения дистанционно.

Аксаков отметил, что введение закона позволит снизить заражение медперсонала и сохранить кадровый состав медучреждений, оказывающих медицинскую помощь в тех же инфекционных стационарах и реанимационных отделениях.

Также это позволит консультировать пациентов с легкой и средней тяжестью заболевания коронавирусом без госпитализации в стационар, даст возможность наблюдать и консультировать пациентов в домашних условиях, позволит не занимать койки в стационаре, оказывать медпомощь онкобольным и людям старшего поколения на самоизоляции.

«Сегодня Москва и еще ряд субъектов РФ активно начали готовиться к использованию данного ресурса в борьбе с COVID-19. Московская область также имеет все технические и технологические возможности, что позволит снизить нагрузку на медицинский персонал и учреждения здравоохранения региона», - подытожил Аксаков.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье достигло 1 855. В России за весь период зафиксировано 18 328 случаев коронавируса.

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