РИАМО - 13 апр. Одну из компаний в Пушкинском городском округе подозревают в сбросе загрязненных сточных вод на очистные сооружения, фирму могут привлечь к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

К сотрудникам эконадзора обратилось предприятие «Водоканал Пушкинского района», которое сообщило о том, что предприятие в Пушкинском городском округе сбросило на очистные сооружения в поселке Софрино сточные воды, в состав которых входили токсические вещества.

«В стоках содержались стойкие токсические вещества, которые не поддаются очистке. В итоге был нарушен технологический цикл работы объекта, очистным сооружениям нанесен существенный ущерб», – отмечается в материале.

По истечении срока карантина в Подмосковье Минэкологии проведет расследование, в ходе которого специалисты уточнят состав сброшенных сточных вод. При подтверждении факта правонарушения виновников ждет крупный штраф.

В 2019 году Минэкологии уже осуществляло проверку по поводу сброса неочищенных вод в поселке Софрино, которые попадали в реку Махорку. По материалам министерства Росприроднадзор крупно оштрафовал виновника сброса - фирму «Дельфин Логистик».