РИАМО - 13 апр. Следователи задержали жителя Наро-Фоминского городского округа по подозрению в убийстве его 19-летнего знакомого, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Тело юноши обнаружили в понедельник около дома в Апрелевке с огнестрельным ранением брюшной полости.

«Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. На допросе подозреваемый сообщил следователю, что преступление было совершено во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры», - говорится в сообщении.

В скором времени ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения наказания. С места происшествия изъят обрез охотничьего ружья. Расследование уголовного дела продолжается.