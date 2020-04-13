РИАМО - 13 апр. В подмосковном Королеве сотрудники Росгвардии задержали грабителей, которые хотели украсть из магазина коробки с табачными изделиями, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Ночью на пульт Королевского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из охраняемого магазина, расположенного в микрорайоне Первомайский», — отмечается в материале.

На место выехала группа задержания. Злоумышленники разбили стекло магазина, и один мужчина передавал другому коробки с табачными изделиями. Преступники попытались скрыться, но их задержали.

Задержанные граждане 33 лет и 43 лет были переданы полиции.

По факту совершенного преступления проводится проверка, определяется сумма ущерба.