РИАМО - 13 апр. В Подмосковье запустили благотворительную акцию, в рамках которой детям из многодетных семей соберут подарочные наборы с игрушками и книгами, таким образом семьи хотят поддержать в сложной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Центр без ограничений».

«При поддержке компании ТОЙ.РУ, которая на безвозмездной основе предоставила детские игрушки, мы собрали их в достаточном для реализации проекта количестве. Книги для семейного чтения предоставили наши друзья из издательства «Вече», — сказал руководитель АНО «Центр без ограничений» Егор Козловский.

При этом будет уделено внимание индивидуальным потребностям ребенка. Подарочные наборы в рамках акции соберут вручную, основываясь на индивидуальных интересов каждого ребенка, чтобы подарки соответствовали их интересам и были действительно нужны.

Целевая аудитория акции — семьи с шестью и более детьми. Реализовывать ее будут в Подмосковье, где на сегодняшний день насчитывается свыше 1 тысячи таких семей.

Московская областная организация помощи многодетным семьям «Многодетные мамы» при поддержке Всероссийского союза обществ организаций по работе с многодетными семьями провела интервью с каждой семьей и выяснила интересы и предрасположенности детей. Так была собрана база данных для адресной помощи детям.

Акция стартует 14 апреля 2020 года по адресу: Московская область, Подольск, Вишневая улица, 11А.